Reprodução Instagram, DR

É uma notícia que está a fazer as manchetes de vários meios de comunicação brasileiros. Maitê Proença e Adriana Calcanhoto poderão estar a viver um romance. A notícia é avançada pela revista Veja, que dá conta que o namoro terá começado há "vários meses".

Segundo a publicação brasileira, a atriz e a cantora têm sido vistas juntas em jantares, reuniões e pequenos encontros de amigos. “Elas formam um casal e parecem bem felizes”, confidenciou uma fonte próxima das duas artistas, garantido que o namoro já não é nenhum segredo para os amigos mais próximos.

Confrontada com os alegados rumores, Maitê Proença preferiu remeter-se ao silêncio. "Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos", explicou à revista brasileira.

Já nas redes sociais, acrescentou ainda: "Há pessoas que me perguntam coisas que, no fundo, eu não sei responder. As pessoas são tão curiosas, né?! Gostam de colocar as coisas em caixinhas".

De acordo com a imprensa brasileira, alguns dos últimos relacionamentos conhecidos de Maitê Proença foram com Paulo Marinho, com quem tem uma filha, com o cineasta Edgar Moura e o assessor de imprensa Rodrigo Paiva.

Por seu turno, a última relação conhecida de Adriana Calcanhoto foi com Suzana de Moraes, que morreu em 2015, vítima de cancro. Estiveram juntas durante 26 anos.