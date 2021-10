1 / 5 John Shearer 2 / 5 Taylor Hill 3 / 5 John Shearer 4 / 5 Dimitrios Kambouris 5 / 5 Dimitrios Kambouris

Presença assídua nas últimas edições da Met Gala, Kim Kardashian voltou a surpreender no que diz respeito ao visual. A socialite roubou atenções ao surgir tapada dos pés à cabeça, não deixando um único centímetro de pele à mostra. Nem mesmo o rosto!

Um look totalmente preto e com toque futurista, com a assinatura de Demna Gvasalia, diretor criativo da Balenciaga, como dá conta a Harper's Bazaar.

Kim Kardashian fazia-se ainda acompanhar pelo ex-marido, Kanye West, de quem se divorciou recentemente e que optou por um look semelhante.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que a socialite surge com o rosto e o corpo completamente cobertos. No último sábado, 11 de setembro, Kim Kardashian surpreendeu igualmente os fãs, mas desta vez com um fato em pele.