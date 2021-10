Kim Kardashian pode ter sido uma das figuras mais chamativas da noite desta segunda-feira, 13 de setembro, no MET Gala, mas Frank Ocean não ficou atrás e elevou a fasquia. E não, não foi devido à roupa escolhida, mas ao acessório.

O cantor deixou todos boquiabertos ao surgir na passadeira vermelha acompanhado por um bebé robô verde chamado... 'Cody'. De acordo com a NME, o robô foi visto a mover-se, a piscar os olhos e a responder ao artista durante o evento.

Numa rara entrevista à Vogue, Frank Ocean explicou que a sua roupa, desenhada pela sua recém-lançada “empresa americana independente de luxo”, Homer, e 'Cody' foram inspirados na "magia do cinema" e "América", combinando com o tema do MET Gala deste ano de "In America: A Lexicon of Fashion", a exposição anual do Costume Institute onde o foco é a moda americana.

Espreite a galeria!

1 / 4 John Shearer 2 / 4 Mike Coppola 3 / 4 Taylor Hill 4 / 4 Arturo Holmes/MG21