Reprodução Instagram, DR

Luiz Carlos Araújo foi encontrado morto este sábado, 11 de setembro, dentro do seu apartamento em São Paulo. O ator brasileiro estava sem responder às mensagens e aos telefonemas dos amigos. Preocupados, decidiram ir até ao local e chamaram a polícia, que sentiu um odor muito intenso.

“Eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias. Depois de passar o dia todo de ontem sem conseguir, pois o celular estava desligado, conversei com amigas que foram ao apartamento dele. Com a polícia e um chaveiro, acharam ele falecido na cama“, contou a amiga do ator, Marilice Cosenza, à revista ‘Quem’. De acordo com Roberto Monteiro, delegado responsável pela investigação, o caso é tratado como “morte suspeita”.

Amigos de Luiz Carlos Araújo estão muito abalados com a triste notícia. Camilla Camargo prestou uma homenagem ao ator nas redes sociais e contou que o conhecia desde os nove anos. “Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus 9 anos e de lá pra cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados. Você já foi meu amigo, vilão, gato, avô e no nosso último trabalho você foi meu irmão. (…) Está doendo Lu, está doendo muito. O céu terá um dos artistas mais talentosos pra abrilhantar aí em cima. Até breve“, escreveu.