Filipa Nascimento e Duarte Gomes trocaram alianças no passado dia 4 de setembro, em Lisboa. Mas, no dia anterior, o casal já havia dito o "sim" na cerimónia no registo civil.

A atriz divulgou agora nas redes sociais imagens captadas no passado dia 3 de setembro, onde se mostra radiante com o enlace.

>> FILIPA NASCIMENTO E DUARTE GOMES JÁ CASARAM!

"Esta fotografia foi tirada no dia 3, o dia em que dissemos o primeiro sim, na conservatória, ao lado dos nossos. O melhor disto tudo é que temos pretexto para festejar dois dias seguidos", escreveu a atriz de Amor Amor na sua página de Instagram.

Recorde-se que Filipa Nascimento e Duarte Gomes apaixonaram-se em 2018, durante as gravações da novela Vidas Opostas. Os dois têm uma diferença de idades de 10 anos. Um tema que já abordaram diversas vezes, conforme pode ver abaixo.