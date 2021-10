Reprodução Instagram, DR

Mel Jordão tem passado os últimos dias longe das redes sociais. E quem notou a sua falta foram os fãs que começaram a questionar o que se poderia passar.

Este sábado, 11 de setembro, a maquilhadora explicou o porquê desta decisão.

"Têm-me perguntado imenso se estou bem, porque não apareço tantas vezes aqui, não falo tantas vezes convosco, nem apareço tantas vezes a sorrir", começou por escrever.

"A verdade é que não estou bem e por isso a minha vontade de sorrir não tem sido a mesma", confessou.

"Enviem-nos as vossas energias positivas e muito amor, que no final do dia só isso é que importa. Amar e dizer o quanto amam. Sempre!", rematou.

