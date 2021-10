Reprodução Instagram, DR

A atriz Carla Chambel mostrou-se indignada depois de ver um espétaculo seu a ser cancelado graças às autárquicas.

Na sua conta de Instagram, a atriz denunciou: "Uma queixa feita à Comissão Nacional de Eleições, por um partido da oposição, fez com que a mesma comissão emitisse um parecer de adiamento de todas as iniciativas culturais programadas pelo Município de Alcochete, até à data das eleições. O que significa que durante as duas próximas semanas não haverá teatro, nem concertos, nada!".

"É um precedente gravíssimo, sinto-me impedida de exercer a minha profissão por razões políticas e isto cheira-me a outros tempos", revelou.

"Estou indignada, revoltada, profundamente triste por não pisar o palco ao lado dos meus colegas, e não chegar ao público por razões destas", rematou ainda.