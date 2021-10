1 / 3 FILIPPO MONTEFORTE 2 / 3 Daniele Venturelli 3 / 3 Stefania D'Alessandro

Foi em clima de romance e sob as objetivas dos fotógrafos que Ben Affleck e Jennifer Lopez chegaram a Veneza para marcar presença na 78.ª edição do festival de cinema mais antigo do mundo. Este é primeiro evento onde estão juntos publicamente depois de ter surpreendido os fãs em todo o mundo ao reatarem a relação 17 anos depois.

O casal trocou alguns beijos na passadeira vermelha aquando da estreia mundial de The Last Duel, o filme onde o ator volta a encontrar com Matt Damon.

Segundo o PageSix, ambos estão à procura de uma casa em Los Angeles onde possam morar juntos. Por agora, a cantora tem uma tarefa complicada, uma mansão gigante que não consegue vender, ora veja aqui.

Recorde-se que em abril deste ano, a cantora confirmou o fim do noivado com Alex Rodriguez ao fim de cerca de quatro anos de relação.

Ben Affleck tem três filhos da relação anterior com a Jennifer Garner. A atriz foi vista várias vezes, depois do divórcio, a ajudar na recuperação do ator contra o seu problema grave de alcoolismo que terá assolado o casamento. Desde então, o realizador viveu outras relações, nomeadamente um breve romance com Ana de Armas.

Jennifer Lopez tem dois filhos do casamento com Marc Anthony com quem mantém uma relação próxima.