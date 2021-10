A filha de um aristocrata inglês morreu repentinamente, numa situação que está a ser associada às fortes dores de cabeça que Gaia Young teve horas antes do sucedido. Descendente do antigo sociólogo Lord Michael Young (que morreu quando a jovem tinha 5 anos), conhecido por ser o autor do manifesto do Partido Trabalhista do Reino Unido, Gaia faleceu a 21 de julho, mas a história só agora foi avançada pelo jornal Daily Mail, e as causas que circundam o seu falecimento continuam por apurar.

A jovem, de 25 anos, tinha passado um dia tranquilo, entre passeios de bicicleta, e pausas para aproveitar o sol. Mais tarde, reuniu-se com a família para jantar, e foi nesse momento que “se percebeu que algo não estaria bem”. Dorit Young, mãe de Gaia, relata que a filha saiu da sala, mas regressou momentos depois para dizer que precisava de repousar. Em causa estavam dores de cabeça muito fortes. “Mais tarde, demos conta que estava a vomitar, e foi quando decidimos que seria melhor transportá-la para o hospital”, explicou.

Levada para o University College London Hospital, a jovem começou por fazer um teste à COVID-19. Negativo. No entanto, Gaia relatava dores cada vez mais intensas, e a situação piorava a cada minuto: “A Gaia estava a associar as dores de cabeça a uma possível insolação. Tinha estado um dia muito quente em Londres, e ela tinha passado algum tempo ao sol”, relembra a mãe. Sem que os médicos conseguissem avançar com um diagnóstico, foi inevitável que a jovem fosse transferida para uma unidade de cuidados intensivos (UCI), depois de ter perdido a consciência. Sem a voltar a recuperar, o óbito acabou por ser declarado no dia seguinte.

“A minha filha era saudável, e não tinha qualquer tipo de adições ou outros problemas adjacentes. Já estava vacinada desde março, e os médicos afastaram qualquer hipótese relacionada com isso. Mas, não tenho mais respostas. Preciso de saber como é que a situação clínica da minha filha se deteriorou tão depressa”, assegurou.

Dorit Young continua à procura das causas para o sucedido, junto das equipas médicas do hospital londrino, que avançaram com uma nota de pesar no dia da morte, sem, até ao momento, terem conseguido explicar o que motivou a morte da jovem. “O falecimento de um familiar é sempre um momento delicado, mas ver partir alguém que era tão nova, assim de forma súbita, é particularmente difícil de suportar. Vamos sentir sempre que tudo isto foi uma profunda injustiça”.

A família e amigos de Gaia Young lançaram uma campanha de angariação de fundos solidários, já entregues a três instituições de caridade, onde a jovem desempenhava ações de voluntariado. Até ao momento, conseguiram angariar mais de 9 mil libras. “Não vamos conseguir trazê-la de volta, mas vamos fazer por relembrar sempre a sua inteligência, bondade, criatividade, bravura, e espírito livre”, apelou a mãe de Young.

Gaia estudou na Universidade de Bristol e fazia pesquisas sobre a sua árvore genealógica de modo a escrever um livro sobre o seu pai.