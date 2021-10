April Ivy e Rúben Dias namoravam desde o final de 2018, mas o namoro terá chegado ao fim. O jogador, que está ao serviço do Manchester City, vive em Inglaterra e a cantora acabou por se juntar a Rúben Dias, depois de muito entre Londres e Lisboa.

April Ivy sobre o namoro com Rúben Dias e a família: "Não há relacionamento à distância"

Segundo a Flash, o casal terá colocado um ponto final na relação. Rúben Dias eliminou as fotografias ao lado da artista, mas April Ivy ainda mantém as imagens me que surge ao lado do futebolista. Ambos continuam seguir-se no Instagram.

A mesma publicação avança que estilos de vida diferentes terão afetado e ditado o fim da relação.

