Reprodução Instagram, DR

A vida dá muitas voltas e a história de Rui Luís Brás é a prova disso. O ator de 53 anos, reconhecido pelo público, mudou de profissão e agora está no ramo imobiliário.

Em entrevista à TV Guia, Rui explicou que sofreu um acidente em 2019 que o deixou de canadianas e sem projetos na área da representação. “Tomei esta decisão porque estamos num país que nem sempre é gentil para os artistas. Quero estar bem, não viver em sobressalto como muitos colegas. Além disso, tive um acidente que me deixou de canadianas três meses e sem trabalho. E isso fez-me pensar no futuro”, contou.

O artista disse ainda que tomou a decisão de se tornar agente imobiliário para garantir um melhor futuro para o filho. “Todos temos direito a viver com dignidade e além disso não quero que o meu filho, que já tem 17 anos, sofresse. Decidi não me submeter e arranjei esta atividade secundária, no imobiliário, que está a correr muito bem”, explicou.

"Fica tudo espantado. Mas em termos de negócio percebo que é uma mais valia ser ator. Porque ao fim ao cabo estou a entrar na casa das pessoas há anos e anos. E é como se me conhecessem um bocadinho”, disse ainda, referindo-se ao facto das pessoas o reconhecerem.

A par da nova profissão, Rui Luís Brás também participa no filme “O Pai Tirano”, da SIC, e mostrou-se bastante feliz. “É um bombom”, afirmou.