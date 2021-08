A princesa Eugenie e Jack Brooksbank foram pais pela primeira vez no passado dia 9 de fevereiro. Enquanto a neta da rainha Isabel II ficou em casa a tomar conta do pequeno August, Jack viajou para Capri, em Itália, onde foi fotografado num passeio de barco com três mulheres.

A viagem terá sido a trabalho, para participar num evento de caridade, a Unicef Summer Gala, mas houve muitos momentos de diversão como se pode ver nas fotografias publicadas pela imprensa tabloide britânica. O marido da princesa Eugenie passou a tarde com Rachel Zalis, diretora global da Casamigos, da qual é embaixador, e com as modelos Maria Buccellati e Erica Pelosini.

Uma fotografia em particular deixou os internautas surpreendidos. Trata-se de um momento em que uma das manequins está em topless. "Sinto-me tão mal pela Eugenie", "Que vergonha!" e "Este casamento não é feliz, isto é evidente!" são alguns dos comentários.