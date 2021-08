Esta terça-feira, 3 de agosto, foi dia de consultório médico no programa Casa Feliz. O doutor Almeida Nunes esclareceu as dúvidas dos telespectadores e respondeu às perguntas de Sandra Lourenço, de Mem Martins, que vive há dois anos com uma dor lombar (lombalgia).

A certa altura da conversa, Diana Chaves aproveitou para dar o seu exemplo e frisou a importância de consultar um osteopata.

“Eu já passei por uma […] foi há um ano precisamente, eu tinha uma dor terrível, insuportável, eu fiz tudo […] ressonâncias, as TAC, nada justificava aquela dor, fui ao osteopata e uma hora depois, quando saí, parecia milagre", começou por contar

Mais à frente, a apresentadora do programa das manhãs da SIC acrescentou: “Eu estava desesperada…Tinha um desvio de dois centímetros, uma perna mais…aqui no ilíaco, bom a mim resolveu”.