As emoções estão ao rubro em Quem Quer Namorar Com o Agricultor, especialmente na quinta de Monforte. A recém-chegada Sónia Libório deixou José Luís completamente encantado e o agricultor até já fala em namoro. Isto porque ambos tiveram um encontro que terminou num beijo.

“Se ela me deu um beijo na boca é porque obviamente somos namorados“, afirmou José Luís, para depois confessar: “Já te considero minha namorada“.

Entretanto, depois do momento a dois com Sónia, o agricultor foi surpreendido por Andreia Moreno e acabou por não resistir aos encantos e aos beijos da pretendente.

“Fiquei muito sensibilizado. O amor que ela sente por mim é um amor muito bonito“, admitiu José Luís.

Perante o momento, Sónia reagiu: “O contexto com que me deparei foi totalmente diferente. Aquilo foi mais para cimentar o tal possível noivado. Não me afetou“.