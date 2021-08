Daniela Melchior faz parte do elenco do filme americano Esquadrão Suicida onde contracena com nomes sonantes como Idris Elba ou Margot Robbie e esteve esta segunda-feira, 2 de agosto, na passadeira da antestreia do filme, em Hollywood.

No evento, Daniela teve oportunidade de conhecer algumas estrelas internacionais tais como Rita Ora de quem é grande fã. O momento único foi partilhado pela atriz nas redes sociais.

"Conheci a Rita num 'Meet and Greet' em Portugal há uns anos. Eu era mais nova e uma grande fã. Ela foi muito querida. Tive que lhe contar isto porque é incrível pensar como o universo funciona e o que nos proporciona. Já agora, ela continua muito querida!", pode ler-se numa story onde surge ao lado da atriz.