1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Gabriela Sobral está de parabéns esta segunda-feira, 2 de agosto. Uma data que a mulher, Inês Herédia, fez questão de assinalar nas redes sociais com várias imagens inéditas do casal, incluindo um beijo apaixonado.

A atriz e cantora aproveitou aproveitou ainda para dedicar à sua cara-metade um trecho da música Just Like Heaven, da banda The Cure, e deixar uma mensagem especial,

"Feliz ano novo, meu amor, mãe dos meus filhos, Mogli do mar, última a sair da festa, medalha olímpica na categoria de amares o meu desassossego e na de mau feitio pior que o meu", escreveu.

Recorde-se que Inês Herédia e Gabriela Sobral trocaram alianças em fevereiro de 2018. No mesmo ano, o casal deu as boas-vindas aos filhos gémeos, Luís e Tomás.