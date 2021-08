1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Este domingo, 1 de agosto, todas as atenções estiveram viradas para Patrícia Mamona nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Cerca de cinco meses depois de ser ter sagrado campeã europeia do triplo salto, a atleta portuguesa conquistou a prata no maior evento desportivo no mundo.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as reações à conquista de Patrícia Mamona, incluindo a do namorado, Diogo Antunes.

"Esgotei todas as palavras e elogios. Esqueçam os vossos heróis, eu encontrei a minha", começou por escrever o velocista do Benfica na sua página de Instagram.

"Ela é inigualável. Se nos últimos anos eu pude ajudar em alguma coisa este é o maior prémio. Obrigado Patrícia. Com amor, Diogo", completou.