Clara de Sousa está de luto. Morreu o pai da jornalista, José de Sousa, aos 80 anos, no último fim de semana. A pivot não esteve por isso na condução do Jornal da Noite, mas sim João Moleira.

"Deixar um abraço muito especial para a nossa querida Clara de Sousa que neste momento está a viver momentos muito difíceis. Faleceu o seu pai, ontem, e ela era muito ligada ao pai”, revela Luís Marques Mendes no final do seu segmento habitual do formato noticioso da SIC.

No vídeo acima, o comentador adianta: "Um abraço muito especial e uma palavra de solidariedade e de força. Eu sei muito bem as dificuldades deste momento, porque passei recentemente por elas, por isso aqui vai um beijinho de grande força para a nossa querida Clara de Sousa”.

João Moleira também deixou uma mensagem após as declarações de Luís Marques Fernandes. “Um abraço meu e de todos os colegas e amigos que gostam muito da Clara”, acrescentou o jornalista.

Tiago Caramujo