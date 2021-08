Este domingo, 1 de agosto, foi dia de expulsão em Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Para surpresa dos telespectadores, o agricultor Diogo Moreira decidiu que seria Filipa Monteiro, pretendente com quem teve uma cumplicidade inicial, a abandonar a quinta de Romariz.



Desta forma, a recém-chegada Paula Ferreira parece ter conquistado a simpatia do agricultor, ficando na quinta juntamente com Maria Rodrigues e Ana Cristina Soares.



Recorde-se que Filipa Monteiro já tinha confessado estar apaixonada por Diogo. Porém, o ambiente entre os dois acabou por ficar marcado por alguma tensão quando este admitiu ter trocado um beijo com Ana Cristina.



No momento da expulsão, Filipa confessou sentir-se "magoada e triste" e lamentou o facto do agricultor não ter sido sincero consigo "desde o início".



Veja o momento da expulsão no vídeo acima!

