Samir Hussein

Boris e Carrie Johnson preparam-se para aumentar a família. O primeiro-ministro britânico e a mulher aguardam a chegada do segundo filho em comum, depois de terem sofrido um aborto espontâneo no início do ano.



A confissão foi feita por Carrie Johnson através de uma publicação nas redes sociais onde confessou sentir-se "incrivelmente abençoada e ansiosa".



"Problemas de fertilidade podem ser muito difíceis para muitas pessoas, particularmente quando nas plataformas como o Instagram tudo parece que corre bebé. Foi um conforto muito grande ouvir histórias de outras pessoas que sofreram a mesma perda e, por isso, espero que esta pequena partilha possa ajudar outras pessoas", escreveu.



Recorde-se que Boris e Carrie Johnson deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum em abril de 2020. Segundo o jornal The Guardian, além do pequeno Wilfred, o primeiro-ministro do Reino Unido tem quatro filhos, fruto do anterior casamento com Marina Wheeler, e uma filha com a consultora de arte Helen Macintyre.