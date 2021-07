Este sábado, dia 31 de julho, Sara Norte recorreu ao Instagram para deixar uma declaração à mãe que morreu há 9 anos.

A atriz publicou uma fotografia antiga e, na legenda deixou uma bonita homenagem.

"Hoje faz 9 anos que a minha mãe morreu. O tempo consegue ser relativo. Já passaram tantos anos e as saudades continuam aqui tão presentes. Este dia é sempre um dia de memórias, como tantos outros, e este ano apesar de tudo tive esta madrugada e estes dois dias a fazer o que mais amo e rodeada de pessoas boas", começou por dizer.



"Muitas pessoas me dizem que estou cada vez mais parecida com a minha mãe, mas ela era mais bonita. Mais bonita e um exemplo para mim e para os filhotes dela. A minha, a nossa justiceira... E defendia os seus como ninguém! Espero que se orgulhe de mim mesmo com todos os meus defeitos, aliás todas as conquistas mesmo que pequenas dedico a ela e imagino muitas vezes como seria se ela estivesse aqui para as festejar comigo. Ela e a Beatriz", rematou.

Espreite a imagem em cima.