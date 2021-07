1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 3 / 5 Instagram 4 / 5 5 / 5 Instagram

Depois das notícias que davam conta de um possível romance, eis que chega a confirmação. André Silva e Maria Rodrigues assumiram o namoro esta quinta-feira, 29 de julho, através de uma publicação nas redes sociais.

A modelo partilhou com os seus seguidores a primeira fotografia do casal, à qual o futebolista reagiu com um emoji de um coração.

Recorde-se que as primeiras notícias que davam conta de um possível relacionamento surgiram no verão de 2020. Mais recentemente, a presença da jovem modelo no estádio onde Portugal defrontou a seleção da Hungria, no UEFA EURO 2020, veio dar força a esses mesmos rumores.

