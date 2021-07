SIC

As emoções estão ao rubro em Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. A chegada de uma nova pretendente à quinta de Diogo Moreira, em Romariz, Santa Maria da Feira, causou alguma surpresa às restantes candidatas, em particular a Ana Cristina, com quem o agricultor mantém uma relação de proximidade.

Se sozinho perante as câmaras, Diogo Moreira se confessa "um bocadinho apaixonado" pela jovem, perante as restantes pretendentes o caso muda de figura. Uma postura que, de resto, não é bem vista pela candidata, com quem o agricultor já trocou mais do que um beijo.

"Eu não vou dizer nada, agora vamos ver o que o Diogo vai fazer...Ele diz que gosta muito de mim e disse-me imensas vezes. Mas se ele só me disser a mim e não às outras pessoas, é normal que vá chegar a um ponto que em que vou ficar farta", desabafou.

