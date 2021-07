1 / 3 MIGUEL RIOPA 2 / 3 Getty Images 3 / 3 MIGUEL RIOPA

Menchu Álvarez, avó paterna da rainha Letizia de Espanha, morreu na terça-feira, 27 de julho, aos 93 anos. O último adeus aconteceu um dia depois, no cemitério de El Carmen, Ribadesella, na região das Astúrias.

Tal como a jornalista e locutora de rádio havia pedido, de acordo com o El País, as cerimónias fúnebres foram breves, simples e sem flores. Estiveram presentes apenas os amigos e familiares mais próximos, entre os quais os filhos de Menchu, Henar e Jesús, pai de Letizia, acompanhado pela mulher, Ana Togores. A rainha de Espanha, que se encontra em visita oficial ao Peru com o marido, o rei Felipe VI, não esteve junto da família no momento do último adeus.

Carlos Alvarez / Getty Images

Embora Letizia tenha sido vista com Menchu em público em raras ocasiões, sabe-se que as duas mantinham uma relação muito próxima e eram frequentes as visitas da monarca a casa da avó.