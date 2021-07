Instagram

Marco Costa comemora amanhã, 30 de julho, mais um ano de vida e hoje decidiu partilhar o balanço destes meses que passaram com os seus seguidores nas redes sociais.

“Finalmente… Um dia para acabar os 30! Amanhã finalmente faço 31!

Lembro-me de ser mais novo e a única idade que tinha vontade de festejar eram os 30 anos, por várias razões! Primeiro casava os anos fazia 30, no dia 30, segundo dizem que os homens são mais homens aos 30, terceiro porque aos 30 já sonhava ter uma vida completamente diferente, estável, com a ‘minha’ família, filhos, etc…”, começou por escrever o famoso pasteleiro no Instagram.



Reprodução Instagram, DR

“Pois bem que os tão desejados TRINTA foi um dos anos mais difíceis que passei! Não vale nem a pena pensar! Quero acreditar que os 31 são os meus novos 30, que a partir de amanhã será tudo diferente para melhor!”, acrescentou ainda, referindo-se certamente ao facto do seu casamento com a influencer Vanessa Martins ter chegado ao fim e de ainda ter enfrentado abrandamento no crescimento dos seus negócios devido às restrições impostas pela pandemia.

“A vida nem sempre vai do jeito que queremos, mas não se esqueçam que no dia a seguir pode tudo correr melhor! Obrigado meus 30 pelo ano sofrido, entro nos 31 um Homem mais HOMEM, e uma pessoa melhor! Agora que passe logo este dia a correr porque amanhã é o início de uma vida nova!”, conclui Marco Costa, visivelmente entusiasmado com a nova etapa que agora começa.