Depois deste domingo, dia 25 de julho, Ivete Dias, a pretendente de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? ter desistido do programa, esteve à conversa com Júlia Pinheiro.

Numa conversa honesta, onde falou sobre a sua experiência e não escondeu estar desiludida com Tiago Belo, Ivete deu ainda a entender que está numa nova relação.

"Apanhei-a", disse Júlia Pinheiro ao ver o sorriso de Ivete quando lhe perguntou se tinha conhecido alguém recentemente.

Espreite o vídeo em cima!