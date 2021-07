Alex Livesey - UEFA

De volta a Itália e à Juventus depois das férias em Palma de Maiorca com Georgina Rodríguez e os filhos e de uma breve passagem por Lisboa, Cristiano Ronaldo está em isolamento. A notícia foi confirmada pelo clube italiano em comunicado, após o médio tunisino Hamza Rafia ter testado positivo à Covid-19.

"Em cumprimento aos protocolos e de acordo com a autoridade sanitária local, o plantel da equipa principal está em isolamento a partir desta quinta-feira. Este procedimento permitirá que todos aqueles que testarem negativos realizem atividades regulares de treino e jogo, mas não permitirá o contato com o exterior além do grupo", pode ler-se.

Hamza Rafia joga pela equipa de sub-23, mas tem estado a treinar com o plantel principal da Juventus.