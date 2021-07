Esta terça-feira, dia 27 julho, circularam noticias de que Paris Hilton estaria grávida pela primeira vez aos 40 anos, mas parece que não é verdade.

A notícia foi desmentida pela própria socialite através do seu podcast 'This is Paris': "Ainda não. Estou à espera para depois do casamento".

Apaixonada por Carter Reum, Paris Hilton revela que está a fazer tratamento de fertilização in vitro

Paris acrescentou ainda, em tom de brincadeira, que a única coisa que estava no forno era a sua lasanha, de forma a divulgar o seu programa da Netflix, 'Cooking With Paris'.

Recorde-se que a socialite está noiva de Carter Reum.