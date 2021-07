Bob Odenkirk, protagonista da série Better Call Saul e que participou em Breaking Bad, caiu inanimado no estúdio durante as gravações e encontra-se hospitalizado. Nas filmagens, o ator foi assistido pelos colegas do elenco.

O ator de 58 anos está a receber cuidados médicos, segundo informou o TMZ , informação confirmada pela Reuters. Odenkirk estava a gravar aquela que é a última temporada da série, spin-off de Breaking Bad.