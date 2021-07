Carlos Alvarez / Getty Images

Letizia de Espanha e a sua família receberam esta terça-feira, 27 de julho, uma notícia que os deixou muito abalados: morreu María del Carmen Álvarez del Valle, a avó da rainha, carinhosamente tratada por Menchu. Tinha 93 anos.

A mulher do rei Felipe VI tinha uma relação muito cúmplice com a avó que, diz-se, foi quem a incentivou a formar-se em jornalismo, depois de ter trabalhado vários anos como locutora de rádio, que qualificava com a sua grande paixão.