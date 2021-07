Tony Carreira regressou aos palcos na última sexta-feira, 23 de julho, com um espetáculo no Salão Preto & Prata do Casino Estoril. Este regresso acontece depois de uma pausa planeada na carreira, do adiamento de concertos por causa da pandemia, da morte da sua filha, Sara Carreira, em dezembro último, aos 21 anos, e de um grave problema de saúde que enfrentou no passado mês de junho.

Foi, por tudo isso, uma noite de grandes emoções e Liliana Campos, que esteve presente acabou por comentar o assunto no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras. “Percebe-se a tristeza do Tony Carreira, a dor que ele carrega, mas sentimos que ele naquele palco teve momentos de felicidade!", afirmou a apresentadora de televisão, referindo-se, sobretudo, à subida de Beatriz, a neta do cantor, ao palco.

Esta foi a primeira vez que a menina assistiu a um concerto do avô e acabou por protagonizar um dos momentos mais emocionantes da noite. Pormenores aqui!