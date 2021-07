Rui Valido

Diana Chaves esteve à conversa com Sofia Escobar no programa Casa Feliz, da SIC, e recordou o momento caricato em que abordou a artista para lhe pedir um autógrafo.

“Agora que te recebo aqui, de repente lembrei-me que há mais de dez anos – não sei se te recordas, mas eu recordo-me porque acho que foi a primeira vez que eu pedi um autógrafo - fui passar uns dias com a família [a Londres] e fomos ver O Fantasma da Ópera. (…) No final do espetáculo eu fiquei à espera lá atrás, na porta dos artistas super orgulhosa por pedir um autógrafo. Lembras-te desse momento?”, lembrou a apresentadora do programa das manhãs da SIC.

Sofia Escobar confessou que se recorda desse encontro que a deixou incrédula: “Lembro sim. E eu pensei: ‘Ela está a pedir-me um autógrafo a mim. Devia ser ao contrário”.

“Guardei o autógrafo”, rematou Diana Chaves que, na altura, já trabalhava em televisão, essencialmente como atriz, há vários anos.

Veja o vídeo deste momento: