Marc Piasecki

Os nomes de Alberto e Charlene do Mónaco têm gerado burburinho na imprensa internacional, depois da revista alemã Bunte, ter avançado que o casal pretende divorciar-se. Por seu turno, a princesa monegasca parace estar empenhada em desmentir os rumores que dão conta do fim do seu casamento.

Este domingo, 25 de julho, Charlene partilhou na sua página de Instagram um vídeo de uma amiga a cantar o tema “My hele hart", música que tocou no seu casamento com Alberto do Mónaco, em julho de 2011.

“Minha querida amiga Aloise, obrigada por recordares a canção do nosso casamento. Com todo o meu coração, obrigada”, escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que Charlene encontra-se há cerca de três meses na África do Sul, depois de ter contraído uma infeção grave nos ouvidos, garganta e nariz, que a impede de viajar e regressar ao Mónaco para junto dos filhos e do marido. Recentemente, a princesa explicou o que motivou o seu problema de saúde.