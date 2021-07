Ivete Dias, a pretendente de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? que desistiu do programa este domingo, 25 de julho, esteve à conversa com Diana Chaves no programa das manhãs da SIC.

Embora reconheça que foi uma experiência muito positiva e que gostou de todas as tarefas que lhe foram apresentadas por Tiago Belo, Ivete garante que não seria a escolhida no final do programa, já que o agricultor de Vale de Pousadas parece estar desde uma fase muito inicial mais inclinado para Joana. “Eu não ia ser escolhida (…) senti isso desde o início”, confidenciou na Casa Feliz.