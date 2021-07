Getty Images

Paris Hilton está grávida do seu primeiro filho, fruto da relação com o Carter Reum, de quem ficou noiva no passado mês de fevereiro. A notícia é avançada pelo site Page Six, que cita fontes próximas da empresária de 40 anos.

“Ele é o homem dos meus sonhos (…) falamos a toda a hora sobre planear um casamento e planeamos também o nome do nosso bebé e essas coisas”, confidenciou a socialite no podcast Trend Reporter, numa altura em que a imprensa internacional falava dos tratamentos de fertilidade que teria iniciado.

Instagram

Pouco depois de ficar noiva de Carter Reum, após um ano de namoro, Paris Hilton deu uma entrevista à revista Vogue, na qual falou da sua relação: “Estou ansiosa por este novo capítulo e por ter um parceiro que me apoia tanto. (…) A nossa relação é entre iguais. Fazemos um do outro melhores pessoas. A espera valeu a pena!”.

No passado, a socialite já esteve noiva pelo menos três vezes. Em 2018 aceitou o pedido de casamento do ator Chris Zylka, em 2005 o do produtor Paris Latsis e em 2002 o do modelo Jason Shaw.

A notícia da gravidez aina não foi oficialmente confirmada por Paris Hilton.