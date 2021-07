“Eu vou ter que me ir embora porque aconteceram umas coisas a nível pessoal. Como tu sabes, e eu já referi inúmeras vezes, o meu filho está em primeiro lugar e se ele não está bem, o meu dever como mãe é estar junto dele quando ele não está nos melhores momentos”. Foi assim que Ivete Dias anunciou a Tiago Belo que chegava ao fim a sua participação no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC.

O agricultor de Vale de Pousadas aceitou a decisão e, na verdade, como realçou a pretendente, não pareceu muito surpreendido. Ainda assim, ambos garante que, apesar das quezílias que tiveram ao longo do programa, “a amizade vai ficar”.

Tiago Belo fez questão de convidar Ivete Dias a voltar à sua quinta para o visitar e a trazer o filho se assim desejar. Veja o vídeo acima!

No momento da despedida, as outras pretendentes, Ana e Joana, não contiveram as lágrimas. Ora veja: