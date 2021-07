1 / 2 Facebook 2 / 2 Instagram

Miguel Oliveira e a namorada, Andreia Pimenta, oficializaram a sua relação este fim de semana. A notícia foi partilhada pelo campeão de motociclismo nas suas redes sociais.

“Este fim de semana realizámos a curva mais importante da nossa vida. Selámos o nosso amor através do matrimónio e queremos partilhar convosco. Sinto-me feliz e um sortudo por partilhar a vida ao lado da minha mulher que é a minha cara-metade. Um abraço a todos!”, escreveu o piloto, que também partilhou duas imagens do grande dia com os seus seguidores.

Recorde-se que Miguel Oliveira e Andreia Pimenta começaram a namorar na adolescência, mas só vários anos depois assumiram publicamente a relação. A jovem é filha da madrasta do campeão de motociclismo e isso fez com que, numa fase inicial, não se sentissem à vontade para revelar que estavam apaixonados. Todos os pormenores desta história de amor AQUI!