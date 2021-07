Getty Images

No passado mês de abril, Jennifer Lopez terminou a sua relação com Alex Rodríguez, de quem estava noiva desde março de 2019.

“Apercebemo-nos de que funcionamos melhor como amigos e estamos ansiosos por sê-lo. Continuaremos a trabalhar juntos e a apoiarmo-nos um ao outro nos nossos negócios e projetos em conjunto. Desejamos o melhor um ao outro, e aos filhos um do outro. Por respeito a eles, a única coisa que temos a acrescentar é um obrigado a todos que enviaram palavras bondosas e apoio”, escreveram na altura num comunicado conjunto enviado à revista People.

Fontes próximas garantiram que a decisão foi tomada por JLo e certo é que semanas depois a artista começou a ser vista em clima de grande cumplicidade com o ator Ben Affleck, com quem formou um dos casais mais icónicos de Hollywood há quase duas décadas.

E este sábado, 24 de julho, dia em que celebrou o seu 52.º aniversário com uma festa num barco, Jennifer Lopez decidiu partilhar a primeira fotografia ao lado do ator. Na imagem, os dois trocam um beijo apaixonado. Ora veja:

À revista People, fonte próxima do casal revela que os dois não poderiam estar mais felizes: “Eles são o amor da vida um do outro. Disso não há dúvidas. O Ben está muito feliz. A Jennifer é maravilhosa para ele. Eles estão empenhados em fazer tudo para que a relação funcione. Mesmo sabendo que, há 17 anos, a separação foi devastadora para a Jennifer, ela nunca disse nada de mau sobre ele. Ela acredita que as coisas não tinham de acontecer naquela altura e sente que agora têm uma segunda oportunidade que querem aproveitar ao máximo”.

Ben Affleck, de 48 anos, mantém, de acordo com a mesma publicação, uma boa relação com os filhos da namorada, os gémeos Max e Emme, de 13 anos, nascidos do anterior casamento com o cantor Marc Anthony, terminado em 2014.

Recorde-se que, pouco depois do fim do relacionamento com a cantora, o ator casou-se com Jennifer Garner, de quem se divorciou oficialmente em 2018, depois de três anos de separação. Desta união nasceram três filhos, Violet, de 15 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de nove.

