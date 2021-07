Instagram

Catarina Mira trocou alianças com Martin Rose na última quinta-feira, dia 22 de julho. A notícia foi dada pela própria, dois dias depois, nas suas redes socias, onde partilhou algumas fotografias.

“Casámos no dia 22 de julho, por coincidência no dia em que fez quatro anos que o Martin me pediu em casamento (mas só nos apercebemos no dia)”, começou por escrever a atriz e influencer, antes de revelar pormenores do enlace: “Éramos só nós, a minha barriga de 34 semanas e os nossos pais. Não poderia ter sido de outra maneira”.

Natural do Algarve, Catarina Mira começou a trabalhar como atriz e apresentadora, na SIC, ainda na adolescência. Aos 21 anos mudou-se para Londres para estudar representação, esteve também em Los Angeles com esse propósito e, em 2017, criou o blogue Mira-me, que mantém até hoje e que se tornou no seu trabalho a tempo inteiro.