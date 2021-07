A relação entre Marta Leite Castro e Pedro Miguel Ramos terá chegado ao fim. A apresentadora, que está atualmente de férias em Ibiza, Espanha, vive um novo relacionamento há cerca de dois meses.

Uma fonte contou à TV Guia que a apresentadora está ao lado de Eurico Soromenho. Marta Leite Castro não partilhou nenhuma imagem ao lado da nova paixão, mas Eurico Soromenho sim. O agente imobiliário já publicou a primeira fotografia do casal. "Ama quem te ama todos os dias", legendou numa imagem abraçado a Marta Leite Castro, como pode ver na imagem abaixo.

Marta Leite Castro é mãe de Emília, fruto do relacionamento anterior com o realizador Leonel Vieira, e Caetana, da relação terminada com Pedro Perestrelo Pinto.

