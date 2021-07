Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de fevereiro que Nuno Santos deu as boas-vindas à segunda filha, a pequena Francisca. Desde então, o antigo jornalista da SIC tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais vários registos fotográficos da menina.



Esta sexta-feira, 23 de julho, Nuno Santos usou as redes sociais para assinalar os cinco meses de vida da bebé.

"Cinco meses de puro Amor. De risos dobrados, beijos repenicados, sonhos sonhados", escreveu na legenda de várias imagens da menina.

Reprodução Instagram, DR





Recorde-se que Francisca é fruto da atual relação com Rita Monteiro. Nuno Santos é também pai de Pedro, de dez anos, fruto do anterior casamento com a jornalista Andreia Vale.