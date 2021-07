Instagram

A influencer Madalena Abecasis lançou uma espécie de movimentos nas redes sociais que consiste em dar às mulheres a liberdade de assumirem a sua celulite (saiba mais aqui) e Jessica Athayde quis seguir-lhe as pisadas, mas confessou que se sentiu constrangida. Não pela sua forma física, mas por causa de uma tatuagem que fez há mais de uma década e da qual se arrepende. Tudo porque tatuou o nome do então namorado no rabo e depois acabou por ter de tapar com uma âncora. Ora veja:

Instagram

“Até entrava no teu Madalena Abecasis, mas tenho está tatuagem vergonhosa que me lembra todos os dias como eu era parva quando tinha 20 anos!”, explicou a atriz, antes de contar que já começou a removê-la. “Já a estou a tirar, sem grande resultado”, acrescentou.

Por fim, Jessica Athayde deixou ainda um conselho a todos os seus seguidores: “Malta aceitem-se como são ou desejam estar, mas o melhor conselho que vos posso dar é, se vão tatuar nomes, só mesmo os dos filhos”.