Fernando Daniel, de 25 anos, prepara-se para ser pai pela primeira vez. O artista tornou pública a gravidez da namorada com o lançamento do videoclipe do tema Raro e, entretanto, já revelou a sua preferência no que toca ao sexo do bebé e até os nomes escolhidos.

“Quero que venha com saúde. Mas, se tivesse escolha, e não é por ser a minha preferência, mas é por sentir que na escola será uma proteção extra, se for rapaz acredito que terá depois o papel de proteção para com uma irmã. Mas vou ficar feliz seja qual for o sexo. Quero que a Sara tenha um parto fácil”, disse o jovem cantor à TV7 Dias. “Se for menina será Matilde se for rapaz irá chamar-se Fernando, como eu, o meu pai e o meu avô. É para continuar esta sequência dos Fernandos”, acrescentou ainda, acabando com a curiosidade dos seus fãs.

Nesta entrevista, Fernando Daniel disse ainda que foi um bebé “planeado e desejado” e contou como soube da gravidez: “Eu já desconfiava. A Sara estava com um atraso e eu sentia que não era um atraso normal, apesar de ser apenas três ou quatro dias. Algo me dizia que se passava alguma coisa, embora ela achasse que era cedo. Fizemos o teste (…) Ficámos muito felizes”.

Quanto ao parto, que está previsto para o mês de dezembro como revelou esta semana no programa Casa Feliz, da SIC, o artista quer estar presente, mas prefere não ver: “Vou estar só a dar a mão à Sara para ela partir os ossos da mão”.

Fernando Daniel e Sara Vidal estão juntos há mais de três anos e terão ficado noivos em setembro do ano passado, durante uma escapadinha romântica ao Gerês. Veja aqui!