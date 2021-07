Instagram

Vera Kolodzig está a viver uma fase feliz a nível pessoal. Ao lado de Rúben Maio, por quem se apaixonou há cerca de dois anos, a atriz mostra-se tranquila e apaixonada.

Os dois estão a desfrutar de alguns dias de muito romantismo e Vera Kolodzig quis partilhar com os seus seguidores o que sente por estar longe do filho, Mateus, de cinco antes, fruto de uma anterior relação com o também ator Diogo Amaral. “Esta semana é nossa”, começou por escrever. “Sim, fico com saudades do Mateus e sim também sabe bem uns dias com uma piscina sem crianças em refúgios perdidos”, admitiu ainda.

A caixa de comentários da publicação encheu-se de elogios ao casal. “Que seja muito feliz até serem velhinhos”, “Linda foto. O amor está no ar” e “Que maravilha. É tão bom ver tanta felicidade numa fotografia. Parabéns. Que seja assim por muito tempo”, lê-se entre muitas outras palavras simpáticas.