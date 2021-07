1 / 10 Matt Cardy 2 / 10 Matt Cardy 3 / 10 Jason Squires 4 / 10 MARTIJN BEEKMAN 5 / 10 Chris Jackson 6 / 10 Paul Bergen 7 / 10 Gareth Cattermole 8 / 10 Rob Verhorst 9 / 10 Gareth Cattermole 10 / 10 Samir Hussein

Amy Winehouse era tudo menos banal. Dona de um talento desmedido e de um excêntrico visual, a cantora foi uma das vozes mais icónicas da sua época, misturando ritmos ecléticos que não deixam ninguém indiferente até aos dias de hoje.

O mundo da música ficou mais pobre no dia 23 de julho de 2011, data em que a cantora foi encontrada morta na sua casa, em Londres. Amy tinha apenas 27 anos. Ao contrário do que muitos especulavam, a família da artista anunciou no mês seguinte que a causa da morte não foi overdose, uma vez que não foram encontradas quaisquer "substâncias ilegais" no seu organismo, apenas álcool. Amy morreu envenenada por álcool, de acordo com o 'The Guardian'.

Quem nunca cantou Valerie, Rehab, You Know I’m No Good ou Black to Black até perder o fôlego? No carro, em casa, com amigos? A estrela do jazz e blues, que faria 37 anos em setembro, não tinha apenas dotes musicais como também era especialista em culinária e sabia ler cartas de tarot.

Foi precisamente há 10 anos que se perdeu uma das vozes mais marcantes. A SIC Mulher preparou 10 curiosidades sobre a artista que provavelmente não conhece. Espreite a galeria!