11 dias depois da triste notícia da morte de Constança Braddell, a jovem que se tornou conhecida dos portugueses depois de lançar um apelo desesperado nas redes sociais para conseguir um medicamento inovador contra a Fibrose Quística, chegou a notícia aguardada: o Infarmed aprovou o Kaftrio em Portugal.

No programa Júlia desta quinta-feira, 22 de julho, Júlia Pinheiro esteve ao telefone com a irmã de Constança, Vera Salvador Marques, que confessa que para a família “é um sentimento agridoce”. “Como a minha irmã lutou pela vida e abraçava a vida com muita garra, eu hoje, excecionalmente vou tentar abraçar a minha tristeza em tom de celebração à vida, em homenagem à minha irmã e com empatia por todos os outros que cá ficam, a quem desejo o melhor”, completou.