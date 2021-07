Reprodução Instagram, DR

Foi através do seu mais recente videoclipe que Fernando Daniel deu uma novidade muito especial aos fãs. O cantor revelou que se prepara para ser pai pela primeira vez.

Entretanto, esta quinta-feira, 22 de julho, o artista esteve no programa Casa Feliz, onde revelou estar a viver esta fase com uma enorme felicidade.



"Vou ser pai do meu primeiro filho ou filha, do meu relacionamento com a Sara, que é minha namorada. Vivemos juntos há quatro anos, namoramos há cinco. Estamos felizes, muitos ansiosos. É um momento super bonito, era algo que queríamos, foi pensado", confidenciou em conversa com João Baião.



Em seguida, Fernando Daniel revelou que o nascimento do bebé está previsto para dezembro e que será o seu "grande presente de Natal".



"Vai ser, sem dúvida, o projeto mais importante [da minha vida]", completou o músico.

Veja a conversa com João Baião no vídeo abaixo: