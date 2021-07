Instagram

A separação de Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira continua a dar que falar. No podcast Separados de Fresco, a blogger revelou que o ex-companheiro acabou com qualquer possibilidade de reconciliação através de um e-mail. Afirmações que o jornalista decidiu agora comentar numa troca de perguntas e respostas com os seus seguidores nas redes sociais.



"Não acabei. Isso é uma invenção. Acho que qualquer pessoa que me conheça, e tenha dois dedos de testa, entenderá que isso não pode ser verdade. Nunca desmenti isso porque optei por nunca desmentir nada, porque se o fizesse acredito que estaria a abrir uma porta perigosa, já que teria de andar sempre a desmentir tudo, e não quero isso”, começou por contar.

>> ANA GARCIA MARTINS SOBRE A NAMORADA DO EX-MARIDO: “NÃO CABE A ESSA PESSOA EDUCAR OS MEUS FILHOS”



Em seguida, explicou que enviou um e-mail a Ana Garcia Martins, mas o quando o divórcio já havia sido decidido pelos dois.



"É mentira que tenha terminado o casamento por mail. Nas conversas finais que tive com a Ana, em que acertámos o divórcio, houve um mail. Certo, mas não foi um mail a acabar o casamento, foi um desabafo meu que optei por passar a escrito porque sei que escrevendo as coisas conseguindo dizer tudo o que queremos de forma organizada. Antes e depois desse tal mail, houve conversas pessoais e por telefone de horas e horas. E foi nessas conversas, e não num mail, que concluímos que nos iríamos separar”, completou.



Recorde-se que o jornalista entretanto já refez a sua vida amorosa, ao lado de Sara Veloso, com quem assumiu publicamente o namoro no final do mês de maio.

O divórcio com Ana Garcia Martins foi oficializado no passado dia 9 de julho, segundo a revista Nova Gente. Recentemente o ex-casal celebrou os aniversários dos filhos, Mateus, de oito anos, e Benedita, de três.