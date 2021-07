Pierre Suu

Parece que Kim Kardashian quer o melhor para Kanye West. A informação é avançada pela revista PEOPLE que garante que, depois de pedir o divórcio do rapper, a socialite apoia qualquer relacionamento que o ex possa ter.

"A Kim está tranquila com as relações do Kanye", começou por dizer uma fonte à publicação norte-americana. "Ela só quer que ele seja feliz", disse ainda.

"O Kanye está a manter as coisas amigáveis para o bem dos filhos. Eles têm passado tempo juntos como família", avança a publicação.

Recorde-se que o casal se divorciou este ano após sete de casamento. Em junho, Kanye e Irina foram vistos em clima de cumplicidade nas ruas de Paris, durante o aniversário do artista.