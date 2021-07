Depois de manter em segredo durante algum tempo os sentimentos pelo agricultor Diogo Moreira, Ana Cristina decidiu conversar a sós com a sua ‘rival’ Filipa, que também já se confessou apaixonada pelo jovem.

“O Diogo tinha-me dito ontem que tu disseste que querias falar com ele e fiquei à espera que tu fosses falar com ele, entretanto fui falar com ele”, começou por dizer Ana Cristina no programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? deste domingo, 18 de julho. “Gostava de manter a amizade que tinha contigo, porque nós sabemos que as coisas acabam por acontecer e não queria deixar de ser tua amiga por causa disso”, acrescentou.

Embora tenha concordado, para as câmaras, Filipa confidenciou: “Não vamos deixar de ser amigas, mas vai haver um afastamento”.